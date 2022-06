‘Organisaties gieten graag een gezellig sausje over diversiteit’

Op de werkvloer van de Amsterdamse televisiezender AT5 viel het Zoë Papaikonomou (40) op hoe homogeen haar groep collega’s was: bijna allemaal witte mensen met een gelijk opleidingsniveau en afkomstig uit dezelfde sociale klasse. Die constatering vormde het startpunt van haar huidige werk als onderzoeksjournalist, spreker en adviseur, waarin ze zich richt op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

Samen met Kauthar Bouchallikht schreef ze het werk De inclusiemarathon over diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer. In dit boek interviewden zij 41 diversiteitsprofessionals en -onderzoekers over hun kennis en ervaringen in het werkveld van diversiteit en inclusie.

Waarom hebt u dit boek geschreven?

‘Als je niet de norm be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .