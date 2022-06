In 2026 overstappen naar hybride warmtepomp? ‘Er moet een flinke slag gemaakt worden’

Amersfoort

Onder installatiemonteurs leidt dit tot onrust. Hoe haalbaar is dit kabinetsbesluit?

De hybride warmtepomp wordt vanaf 2026 de standaard om woningen te verwarmen. Voor huizen die daar niet geschikt voor zijn, komt er een uitzonderingsmogelijkheid. Het kabinet mikt op een omslag naar 1 miljoen hybride warmtepompen in 2030.

Dit kabinetsbesluit verbijsterde Tjeert Vaatstra. Hij is eigenaar van Installatietechniek Vaatstra BV met 55 medewerkers in Bedum (bij Groningen). In een appgroep die hij deelt met andere installatiebedrijven werd het nieuws door niemand met gejuich ontvangen. ‘Hoewel het ons veel werk zou kunnen opleveren, reageerde iedereen negatief. Het veroorzaak..

