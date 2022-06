Eerherstel van het kabinet voor veteranen Srebrenica

De militairen die in 1995 de Bosnische enclave Srebrenica moesten bewaken, krijgen eerherstel van het kabinet. Dat bevestigt een defensiewoordvoerder na berichtgeving door De Telegraaf.

Premier Mark Rutte en defensieminister Kajsa Ollongren zullen hun ‘erkenning en waardering’ uitspreken naar de militairen, en onderschrijven dat zij op een onmogelijke missie zijn gestuurd. Op de Oranjekazerne in Schaarsbergen zullen de bewindslieden honderden militairen toespreken.

Ook Onno Eichelsheim, de hoogste militair van het land, is erbij. De defensiewoordvoerder kan niet zeggen of het kabinet zaterdag ook excuses maakt aan de militairen. Het kabinet had al eerder toegezegd met eerherstel te komen, na een advies van een commissie onder leiding van Hans Borstlap.

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de ceremonie eerder te laten plaatsvinden. Na het advies van Borstlap kregen de Dutchbat-veteranen al een tegemoetkoming van 5000 euro. Ook gaat het kabinet zorgen dat veteranen Srebrenica nog eens kunnen bezoeken, in het kader van verwerking.

onvoldoende gesteund

De commissie-Borstlap concludeerde dat een meerderheid van de Dutchbatters zich onvoldoende gesteund voelden door Defensie, het kabinet en de samenleving. Ook schetsten de media een te negatief beeld van de missie, vinden veel veteranen.

De belegering van de enclave Srebrenica eindigde in genocide: ruim 8000 islamitische mannen en jongens werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen. De Nederlandse blauwhelmen konden de massamoord niet voorkomen. Veel Dutchbat-militairen kampen hierdoor nog steeds met psychische problemen.

vol vertrouwen

Naast het eerherstel dat de militairen, die in 1995 de Bosnische enclave Srebrenica bewaakten, zaterdag krijgen vanuit het kabinet, ziet de vereniging Dutchbat III ook politieke excuses ‘vol vertrouwen’ tegemoet.

Voorzitter Olaf Nijeboer zegt dat donderdag in reactie op de aangekondigde bijeenkomst zaterdag. Premier Mark Rutte en defensieminister Kajsa Ollongren zullen dan ruim vierhonderd militairen toespreken op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

Het is niet dat de veteranen naast de beloofde woorden van erkenning en waardering ook nog excuses eisen, zegt Nijeboer, maar de Dutchbatters verwachten die wel. ‘Excuses dat de werkgever, het ministerie van Defensie, niet de zorg heeft geboden die wij nodig vonden en dat ze niet voor ons opgekomen zijn.’

geschiedenis

Het Nederlandse bataljon diende destijds onder bevel van de Verenigde Naties en het werd de blauwhelmen na anderhalve dag van weerstand verboden gericht te schieten op de oprukkende Serviërs, legt Nijeboer uit. Daarna is het beeld ontstaan dat de Nederlanders niets hebben gedaan tegen de opmars van Bosnisch-Servische troepen.

Na de val van de beveiligde enclave vermoordden troepen onder bevel van generaal Ratko Mladic ruim 8000 islamitische mannen en jongens. ‘Maar we hebben wel degelijk gevuurd en geprobeerd de Serven tegen te houden.’

gesprekken

Tot nu toe gaan de gesprekken met Defensie voornamelijk over procedures en juridische zaken ‘en niet over het menselijke’, aldus Nijeboer. De verwachte woorden, die worden uitgesproken na een advies van de onderzoekscommissie Borstlap, zouden de veteranen na 27 jaar ‘een kans geven weer verder te gaan’ met hun leven.

‘Dat een minister erkent en weet waar de pijnpunten zitten. Dat er gezegd wordt ‘we snappen dat jullie dit is overkomen, dat het verschrikkelijk is geweest en dat jullie daar nu nog mee zitten’. Dat maakt dat je je begrepen voelt en het gevoel er mag zijn.’

belangrijke stap

De door het ministerie geïnitieerde bijeenkomst waar alle ruim achthonderd Dutchbatters welkom zijn, is volgens directeur-bestuurder Paul Hoefsloot van het Nederlands Veteraneninstituut een belangrijke stap voor de militairen.

Het instituut zet zich daarnaast in voor een andere aanbeveling van de commissie Borstlap, namelijk het organiseren van terugkeerreizen naar Srebrenica voor militairen en hun familieleden. Die reizen moeten bijdragen aan de verwerking en het bieden van nieuw perspectief aan de veteranen.