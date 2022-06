Nu al is er een personeelstekort, dus wat als de vraag naar kinderopvang groeit?

Door personeelstekort ontbinden kinderopvangorganisaties contracten en komen ouders in de knel. Hoe moet dat in de nabije toekomst, als overheidsbeleid de vraag naar kinderopvang nog verder doet groeien?

Amersfoort

Na een week van spanning ontvingen donderdag alle ouders die een contract hebben bij Ska Kinderopvang bericht over de laatste stand van zaken. Vorige week woensdag 8 juni meldde de grootste opvangorganisatie in de regio Amersfoort dat sommige kinderen niet langer terecht kunnen op eerder vastgelegde dagen en locaties, omdat personeelstekort leidt tot overbelasting van medewerkers en het steeds opnieuw sluiten van groepen.

Later maakte directeur-bestuurder Louise Joosten van Ska excuses omdat ze die informatie eerst deelde in het Algemeen Dagblad, en vervolgens pas met de betrokken ouders. Sindsdien geeft de organisatie geen interviews meer aan media. ‘De communicatie met ouders is nu het belangrijkste, daar richte..

