‘Rampenprofessor’ Thea Hilhorst: ‘Conflict duurt zelden kort’

Rotterdam

In het begin van de Oekraïne-oorlog zag je ze voortdurend: mensen die op eigen initiatief met auto’s of bussen naar Polen of het Oekraïense Lviv reden om vluchtelingen op te halen. ‘Ontroerend’, vond hoogleraar Thea Hilhorst het toen ze dit in een opvangcentrum in Den Haag van dichtbij zag.

Hilhorst (1961) is gewend om na rampen met haar voeten in de modder te staan. Als hoogleraar humanitaire studies (Erasmus Universiteit) onderzoekt ze hoe humanitaire hulp op gang komt na een ramp en tijdens andere crises, zoals oorlogen. Ze was in Sri Lanka na de tsunami van 2004, en binnenkort wil ze naar Oekraïne.

Twee hoogleraren krijgen de Stevinpremie toegekend voor de maatschappelijke impact van hun onderzoek. Deze premie is eveneen..

