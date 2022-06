In Poetin verschijnt het beeld van Amelek

Rusland voert een smerige oorlog tegen Oekraïne. Naast wapens heeft Oekraïne steun in het gebed nodig, zoals Israël in de strijd tegen Amalek het gebed van Mozes nodig had.

Het is een smerige oorlog die Rusland voert met gerichte aanvallen op ziekenhuizen en cultuurinstellingen, moordpartijen, graanroof en vernietiging van woongebieden. Poetin zou Oekraïne graag uitwissen, omdat het in zijn ogen geen recht van bestaan heeft. Dat is hem nog niet gelukt, maar de verwoestingen gaan onverminderd door. Hoe ver moet het Westen dan gaan in het sturen van steeds meer en krachtiger wapens? Natuurlijk moet Oekraïne zichzelf kunnen verdedigen, maar wat als dit niet tot de gewenste overwinning leidt en de vernietiging alleen maar groter wordt? Een duivels dilemma.

gebed voor overwinning

