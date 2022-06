Viroloog Koopmans over nieuwe golf: ‘Belangrijk te realiseren dat corona nog steeds speelt’

Het aantal besmettingen neemt fors toe. Staan we voor een nieuwe coronagolf?

‘Daar lijkt het wel op. Het is nog lastig inschatten hoe ernstig het zal worden, maar de besmettingen nemen wel behoorlijk toe. Dat is ook wat verwacht werd door de opmars van de nieuwe omikronvarianten BA4 en BA5. Die zijn weer net wat besmettelijker dan eerdere varianten en nemen het daardoor over.

We hebben nu wel een hele andere situatie dan in het verleden, omdat veel meer mensen gevaccineerd zijn of een besmetting hebben doorgemaakt. Daardoor wordt de impact minder dan tijdens eerdere golven. Die impact zal vooral zichtbaar zijn bij mensen met een kwetsbare gezondheid, bij ziekenhuizen door de extra belasting en bij bedrijven die door ziekte-uitval..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .