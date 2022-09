Moordverdachte Peter R. de Vries ‘in shock’ na eis

Amsterdam

Medeverdachte Delano G., die ook levenslang hoorde eisen, doorbrak aan het einde van de strafzaak voor even zijn zwijgen en wilde zijn medeleven tonen aan de nabestaanden. ‘Ik leef met u mee. Ik wens u oprecht alle sterkte toe’, zei hij woensdag in de rechtbank in Amsterdam.

De twee verdachten kregen aan het einde van de strafzaak, die twee dagen duurde, de kans om als laatste nog iets te zeggen. De 22-jarige G. hield het bij enkele zinnen. De Pool E. (36) hield een langer verhaal en herhaalde nog eens dat hij niets met de moord te maken heeft. ‘Ik heb nog nooit een moord bijgewoond en zal nooit iemand doden. Ik ben geen moordenaar.’

Beide verdachten ‘hebben hun recht op vrijheid verspeeld’, motiveerde het Openbaar Ministerie vorige week de strafeisen. Volgens het OM is G. de schutter en heeft E. hem van en naar Amsterdam gereden en meerdere voorverkenningen uitgevoerd. G. heeft tot nu toe altijd gezwegen over de beschuldigingen.

liquidatieproces

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam. Een motief voor de moord is niet bekend, maar er wordt aangenomen dat het te maken heeft met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. ‘Daar heeft het alle schijn van’, zei de officier. In 2018 werd de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum. De rechtbank doet 14 juli uitspraak.

Volgens een van zijn advocaten, Ronald van der Horst, heeft Delano G. geen eerlijk proces gekregen. De raadsman zei dat G. wordt berecht op basis van een geheel geanonimiseerd strafdossier, waardoor zijn mogelijkheden zichzelf te verdedigen ernstig worden beperkt. Deze gang van zaken is in strijd met de geldende regels, aldus de raadsman. De strafvervolging van G. is daardoor ongeldig en moet van tafel. De advocaten van Kamil E. hebben de rechtbank woensdag vrijspraak gevraagd. Volgens zijn eigen verklaring fungeerde E. enkel als chauffeur van Delano G., de vermoedelijke schutter.

lef nodig

‘Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt weer. Maar om te praten, daar is lef voor nodig.’ Dat zei Tahmina Akefi, de vriendin van de vorig jaar gedode Peter R. de Vries, in de rechtbank in Amsterdam. ‘Stuitend is de minachting van de schutter door te zwijgen’, zei Akefi in haar slachtofferverklaring. Ze hekelde ‘de gewetenloze wijze’ waarop de verdachten over De Vries hadden gesproken. ‘Ik weet zeker dat heel Nederland de chatberichten met afschuw heeft gelezen.’