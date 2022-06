Bedrijven waren in coronajaar 2020 vrijgevig

Ondanks de uitbrekende coronacrisis gaven bedrijven in 2020 meer geld aan goede doelen dan voorheen. Particulieren hielden in het eerste coronajaar de hand juist op de knip.

Amsterdam

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) donderdag publiceert. In totaal gaf het Nederlandse bedrijfsleven 2,2 miljard euro uit, het hoogste bedrag sinds 2013.

Huishoudens schonken met 2,1 miljard euro juist minder dan voorheen. Volgens onderzoeksleider en hoogleraar filantropie René Bekkers komt dat doordat vooral oudere mensen aan liefdadigheidsinstellingen geven. ‘Als die komen te overlijden, stoppen hun donaties ook’, legt Bekkers uit. ‘Goede doelen zijn er nog niet in geslaagd om de jongste generaties dezelfde bedragen als de oudere generaties te laten doneren.’

In totaal schonk Nederland 5,6 miljard euro aan goede doelen in 2020. Dat is het hoogste bedrag sinds de VU in 1997 met haar onderzoek be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .