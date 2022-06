Ook deze week mag de vlag uit

Eindexamenkandidaten van het vmbo-kader en -basisonderwijs kregen woensdag te horen of ze geslaagd zijn. Deze leerlingen zijn in april al begonnen met digitale examens. Scholen mochten zelf kiezen op welke dagen de examens voor de algemene vakken - zoals Engels, aardrijkskunde en wiskunde - gemaakt moesten worden. Door de andere indeling van de eindexamens kregen leerlingen van het vmbo-kader en - basisonderwijs hun uitslag een week later dan de kandidaten op andere niveaus. De praktijkvakken die leerlingen in het kader- en basisonderwijs volgen, zijn in verband met corona afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal eindexamen en een praktisch examen. Vanwege de coronacrisis krijgen leerlingen ook de mogelijkheid om de ‘duimregeling’ toe te passen. Het eindcijfer van één vak mag worden weggestreept als de leerling daardoor alsnog kan slagen. Ongeveer 92.000 vmbo’ers deden dit jaar eindexamen. Hoeveel leerlingen van het vmbo-kader en -basisonderwijs geslaagd zijn, wordt pas in het najaar bekendgemaakt.