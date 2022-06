Twintig studenten voor één kamer

Utrecht

Machteloos voelt Emmylie Issel (22) zich. Per 1 juli moet de Duitse student environmental studies haar kamer in Utrecht uit. Al anderhalve maand besteedt ze elke dag twee uur aan het reageren op kamers via huizensites en Facebook, maar bijna nooit krijgt ze bericht terug. Haar eerste maand zonder huis kan ze doorbrengen op de bank van een vriendin. De periode erna? ‘Daar denk ik nog maar niet over na.’

De Universiteit Utrecht probeert internationale studenten te helpen met hun huizenjacht door kamers voor hen te reserveren. Zo worden deze zomer tweehonderd nieuwe woningen opgeleverd in het nabijgelegen Maarssen, waar internationale studenten als eerste aanspraak op mogen maken. Om te voorkomen dat anderen zoals vorig jaar in een te..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .