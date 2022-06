OM: geen vervolging Gomarus, wel sprake van strafbare feiten

Volgens het OM is Gomarus schuldig aan twee strafbare feiten: dwang en beleid dat aanzette tot discriminatie. Uit het strafrechtelijke onderzoek blijkt dat in 2016 medewerkers een leerling dwongen om tegenover zijn ouders uit de kast te komen. Ook had de school destijds specifieke regels over hoe er binnen de school met homoseksuele leerlingen en docenten moest worden omgegaan, blijkt uit toenmalige beleidsstukken. De school was een onveilige plek voor lhbti-leerlingen, concludeert het OM.

Het OM startte het onderzoek nadat NRC vorig jaar berichtte over leerlingen van de school die verplicht hun ouders moesten inlichten over hun geaardheid. Naast diverse mensen deed ook de onderwijsinspectie aangifte tegen de school.

