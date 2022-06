Bilthoven

In Nederland zijn tot nu toe tachtig gevallen van apenpokken vastgesteld, meldt het RIVM. Dat zijn er twintig meer dan bij de vorige melding van het instituut, afgelopen donderdag. In bijna twee weken is het aantal gevallen verdubbeld. ‘Een groot deel van de mensen die positief testen zijn mannen die seks hebben met mannen’, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gezondheidsdiensten benadrukken wel dat iedereen apenpokken kan krijgen na nauw contact met iemand die is besmet. Zo liepen in Engeland ook een vrouw en een kind het virus op, aldus het RIVM. Hoe de verspreiding plaatsvindt, wordt nog uitgezocht.