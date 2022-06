Wetenschappers in verzet tegen gasboringen: ‘Neem de klimaatcrisis serieus’

Utrecht

De wetenschappers keren zich daar in hun brief tegen. Ze roepen ‘de Nederlandse overheid op om de klimaatcrisis serieus te nemen en per direct te stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe infrastructuur voor de extractie van fossiele brandstoffen’. Zij stellen dat de plannen om nieuwe gasvelden te exploreren strijdig zijn met de afspraken die Nederland heeft ondertekend in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dat akkoord is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden, beter nog 1,5 graad. Nieuwe gasboringen passen niet in de doelstelling de opwarming van de aarde te beperken.

De open brief, die vandaag aan het kabinet wordt aangeboden, is een initiatief van ‘Scienti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .