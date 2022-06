Vogelgriep doodt meeste grote sterns op Texel: ‘Het gaat me aan het hart’

De kolonies grote sterns op Texel dreigen volledig te verdwijnen door vogelgriep. Omdat deze vogels geregeld bij elkaar op bezoek gaan, lopen andere kolonies in Nederland en in het buitenland ook gevaar op besmetting.

Texel

‘Het gaat me aan het hart. Het zijn vogels die ik ken’, zegt Mardik Leopold. Hij is bioloog aan Wageningen University & Research en woont en werkt op Texel, waar hij onderzoek doet naar de grote stern. Dit is een kustvogel die broedt in Nederland en overwintert in Afrika.

‘Op Hemelvaartsdag begon de ellende’, vertelt Leopold. ‘We zagen dode vogels liggen in de kolonie in natuurgebied De Petten, op de zuidpunt van het eiland. Inmiddels hebben we al 1500 dode vogels opgeraapt rond de kolonie. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Veel dode vogels vind je niet terug.’

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft bevestigd dat vogelgriep de oorzaak is van de sterfte. In de kolonie i..

