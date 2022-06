Nederland, dat onafhankelijk wil worden van Russisch gas, koopt recordhoeveelheden Russisch lng. Waarom?

Sinds de Russische invasie van Oekraïne wil Nederland net als andere Europese landen het liefst zo snel mogelijk af van Russisch gas, dat niet alleen de brandstof is voor Europese cv-ketels en elektriciteitscentrales, maar ook de oorlogsmachine van Poetin draaiende houdt. Om dit te bereiken zet het kabinet volop in op lng, vloeibaar gas.

lng heeft een groot voordeel boven aardgas dat nu vooral per pijplijn arriveert: als de aanbieder besluit de kraan dicht te draaien, of als de afnemer dat zelf doet, bestel je gewoon gas uit een ander land. Omdat lng net als olie vooral per schip wordt aangevoerd, maakt deze energievorm onafhankelijk, is het idee.

‘De tr..

