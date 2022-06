Kim Putters nieuwe voorzitter bij SER

Hilversum

De oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters, wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij volgt Mariëtte Hamer op die de SER in april verliet. Putters kan rekenen op de unanieme steun van werkgevers en werknemers. Ook de kroonleden steunen zijn voordracht. Putters is hoogleraar, voormalig senator en was de afgelopen jaren directeur van het SCP. Hij werd door de Volkskrant bestempeld als ‘invloedrijkste Nederlander’, vanwege de invloed van het SCP op het kabinetsbeleid. Net als Hamer is hij lid van de PvdA.