Ontslag dreigt voor duizend zorg-medewerkers

Duizend zorgmedewerkers zijn hun baan kwijt of dreigen die kwijt te raken omdat ze langer dan twee jaar thuiszitten met langdurige covid, meldt FNV. Bij een speciaal meldpunt van de vakbond hebben tot dusver ruim 4200 medewerkers uit de zorg die langdurige covid opliepen zich gemeld.

Utrecht

Wie langer dan twee jaar ziek is, kan ontslagen worden. Volgens een woordvoerster van FNV heeft slechts een handvol zorgmedewerkers die thuiszitten een regeling kunnen treffen met de werkgever, waardoor ze toch langer in dienst kunnen blijven.

Volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong blijkt uit de meldingen dat driekwart van de mensen die in verpleeghuizen en ziekenhuizen werkten, denkt daar besmet te zijn geraakt.

De vakbond geeft dinsdag een rapport aan de Tweede Kamer met daarin de resultaten uit het meldpunt, dat nu een half jaar bestaat.

Volgens FNV heeft een op de drie melders zelf kosten voor hun revalidatie moeten maken, een kwart heeft uren moeten inleveren op het werk.

Jong zegt daarover: ‘Het is ongelooflijk schrijnend dat de mensen in de zorg die kwetsbare mensen goed door de coronacrisis hebben geholpen, nu zélf kwetsbaar zijn geworden en de zorg noodgedwongen hebben verlaten.’

FNV wil een fonds van 150 miljoen euro om de mensen die langdurige covid hebben te compenseren voor inkomensverlies en extra zorgkosten.

personeelstekort

Het uitvallen van medewerkers is ook voor de zorg zelf een probleem. De sector kampt al langere tijd met personeelstekorten. Mede daardoor lukt het ziekenhuizen nog niet goed om wachtlijsten voor operaties weg te werken.

Ook is het gebrek aan voldoende medewerkers een van de redenen waarom het moeilijk is het aantal bedden op de intensive cares uit te breiden. In de thuiszorg lukt het soms niet om roosters rond te krijgen. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld minder vaak worden gedoucht.