Kamer tegen dwang bij behoud woningen

Den Haag

Een initiatiefwet van PvdA, GroenLinks en de SP om te voorkomen dat gemeenten het aantal sociale huurwoningen binnen hun gemeentegrenzen überhaupt mogen verminderen, lijkt niet te kunnen rekenen op een meerderheid van de stemmen in de Tweede Kamer. Onder meer de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn tegen.

Die partijen vinden de wet niet meer nodig en bovendien niet flexibel genoeg. De wet is bedacht in 2018, tijdens het kabinet-Rutte III - toen het aantal sociale woningen in Nederland nog daalde en de regering nog geen nationaal woonbeleid had. Inmiddels neemt het aantal sociale woningen weer toe en heeft het kabinet-Rutte IV zichzelf juist ten doel gesteld om ‘de regie op de volkshuisvesting’ terug te nemen. ‘De b..

