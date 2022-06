‘We kúnnen staatloosheid oplossen. Maar dan moeten landen zich wel aan de regels houden’

De Europese aanpak van staatloosheid schiet tekort, vindt onderzoeker Caia Vlieks. Want ondanks regels en richtlijnen leven honderdduizenden staatlozen in Europa in onzekerheid. Vliek pleit voor een gezamenlijke aanpak. ‘Landen kúnnen dit gewoon niet alleen oplossen.’

Amersfoort

Als er één probleem is dat je niet nationaal kunt oplossen, zegt Caia Vlieks, dan is het wel staatloosheid. ‘Dit gaat om mensen die geen enkele nationaliteit hebben, dat vraagt per definitie om oplossingen die over landsgrenzen heen gaan.’

Maar van samenwerking en internationale afspraken komt in de praktijk weinig terecht, ziet Vlieks. Ze onderzocht hoe Europese landen sámen iets kunnen doen aan staatloosheid. Vandaag promoveert ze op het onderwerp aan de Universiteit van Tilburg.

Hoe groot is het probleem van staatloosheid in Europa?

‘Staatlozen bezitten geen enkele nationaliteit. Het is alsof zij niet bestaan. Daardoor hebben ze nauwelijks rechten en kunnen ze geen bestaan opbouwen. Om hoeveel mensen het precies gaat, is onbeke..

