Wie is de schuldige in het conflict tussen Israël en Palestina?

Vier op de vijf Nederlanders weten ‘niets’ of slechts ‘een beetje’ af van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Toch vindt de meerderheid dat de Nederlandse overheid zich harder moet uitspreken over mensenrechtenschendingen door Israël en Hamas.

Utrecht

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in opdracht van vredesorganisatie PAX. Thomas van Gool, projectleider bij PAX, is niet verrast over het percentage van de respondenten dat op de hoogte is van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. ‘Het wordt vaak gezien als een lastig conflict, de oplossing lijkt ver weg en het duurt maar voort. Toch is het interessant dat we nu weten hoe de Nederlandse bevolking naar het conflict kijkt.’

In mei vulden 1281 Nederlanders een vragenlijst in van onderzoeksbureau I&O. Uit de resultaten blijkt dat zowel Israël als de Palestijnse terreurbeweging Hamas, die de dienst uitmaakt in de Gazastrook, door de meerderheid van de Nederlanders verantwoor..

