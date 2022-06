EO stopt met platform Lazarus. ‘Er is nu meer ruimte voor geloven met rafelrandjes’

De Evangelische Omroep (EO) zet een punt achter het platform Lazarus. Eindredacteur Marieta van Driel: ‘Met Lazarus wilden we laten zien hoe je óók kunt geloven. Inmiddels is er in christelijk Nederland en bij de EO meer ruimte voor geloofstwijfel.’

'In de afgelopen jaren was Lazarus een plek waar gelovigen die buiten de boot vielen, hun eerlijke vragen konden stellen.' (beeld EO)

Hilversum

Zeven jaar lang zette van Driel zich met het online platform Lazarus in voor ‘de christelijke tobbers en twijfelaars’. ‘Lazarus is er voor mensen die ervaren hebben dat hun geloof dood leek, maar na verloop van tijd een nieuwe manier van geloven ontdekken, waardoor hun gelooft herleeft. Net als de vriend van Jezus die gestorven was, maar door Jezus weer werd opgewekt uit de dood.’

De blogs en video’s over geloven en twijfelen, stoppen. ‘De EO heeft daarvoor gekozen, omdat we zien dat het thema van Lazarus, geloven en vragen, na zeven jaar binnen de EO is ingebed en op meerdere plekken terugkomt’, legt woordvoerder Sytze Braaksma uit. ‘Denk aan podcasts als ‘de Ongelooflijke Podcast’ en verhalen van Visie, Eva en BEAM.’

verdriet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .