‘Mind the gap!’ sprak haar man ooit in voor de Londense metro

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: de beroemde stationsomroep ‘Mind the gap!’ die niet alleen in Engeland maar over de hele wereld de gemoederen losmaakt bij reizigers.

De echtgenoot van Margaret McCollum sprak het beroemde zinnetje 'Mind the gap!' in voor de Londense metro. (beeld you tube)

In metrostations in Londen wordt door een omroepstem gewaarschuwd met de zin: ‘Mind the gap!’ Let op het gat. Tussen de metrotreinen en het station zit namelijk wat ruimte, dus moet je een grote stap zetten als je de trein uit- of instapt. De omroep bij metrostation Embankment is speciaal – en een ode aan de liefde.

Margaret McCollum verloor haar man in 2007. Oswald Laurence was acteur geweest en werkte bij een toer- en cruisebedrijf toen hij Margaret ontmoette, in Marokko in 1992. Toch kon Margaret zijn stem nog horen na zijn overlijden. In het echt, in het metrostation.

Oswald was één van de stemmen die de beroemde zin ‘Mind the gap!’ had ingesproken. Toen hij nog leefde vond ze het al leuk om zijn stem te horen als ze de metro nam. Nu h..

