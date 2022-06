De stikstofontkenners hebben ongelijk: het beleid is wel degelijk met metingen onderbouwd

Amsterdam

Psychologisch onderzoek bevestigt de kracht van herhaling. Hoe vaker mensen een bepaalde boodschap horen hoe geloofwaardiger ze hem vinden. Vandaar dat de stikstofontkenners almaar twijfel zaaien over de berekeningen van het RIVM, die uitwijzen dat de landbouw de grootste stikstofvervuiler van Nederland is. Landbouwlobbyorganisatie LTO stelt in december 2020: ‘Het kabinet legt een harde resultaatverplichting voor 2030 vast. Dat vereist dat de monitoring duidelijk is. Echter, gezien de vele onzekerheden waarmee metingen en modellen van stikstofemissie en depositie zijn omgeven is dat allerminst het geval.’

zware offers

LTO suggereert hiermee dat de overheid eerst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .