Met brownies en bonussen op zoek naar personeel

Schiphol

Op de speciale banenmarkt kunnen geïnteresseerden gesprekken voeren met potentiële werkgevers. Bij sommige bedrijven ligt het arbeidscontract zelfs al klaar. Onder de aanwezige bedrijven zijn onder meer luchtvaartmaatschappij KLM, bagageafhandelaar Aviapartner, autoverhuurders Hertz en Sixt, fastfoodketen McDonald’s en de grote beveiligingsbedrijven Securitas, Trigion en G4S.

Een 25-jarige Rotterdamse zoekt een baan als grondstewardess en heeft zich bij bedrijven als Menzis, Aviapartner en DNATA laten inschrijven voor sollicitatiegesprekken. ‘Maar ik heb wel wat te eisen, want ik ben een werkende moeder en wil daarom flexibiliteit. Ik hoop dat die omstandigheden worden gerespecteerd, we gaan het zien.’ En ook de 70-jarige Ruty Vorswijk heeft zich aangemeld bij enkele beveiligingsbedrijven. De gepensioneerde boa bij de gemeente Haarlem zegt zich weer dienstbaar te willen maken voor de samenleving. ‘Ik weet hoe belangrijk het is om nu in actie te komen. Anders kan de luchtvaart niet meer bewegen.’

Schiphol-topman Dick Benschop noemt de komst van circa 1500 belangstellenden naar de banenbeurs ‘hoog en positief’. Hij werd zaterdag bij aankomst herkend door twee bezoekers en kreeg meteen een compliment. ‘Ze zeiden: ‘Dit werkt hoor!’ Het is heel fijn, deze grote interesse.’

overwerk

Vele bedrijven hebben tientallen en in enkele gevallen meer dan honderd openstaande functies in te vullen. Zoals Klüh Multiservices, gespecialiseerd in het schoonmaken van vliegtuigen. Met 250 mensen in dienst staan er nog circa honderd vacatures open, zegt hr-manager Eveline Maarsse. ‘We hebben nul verloop, maar we zitten echt te springen om mensen. Op het huidige personeel doen we nu een zwaar beroep met veel overwerk.’

Deepak Manchanda is namens beveiligingsbedrijf Securitas Aviation te spreken over de belangstelling voor functies in het toezicht en de patrouille op Schiphol. Met 450 personeelsleden zijn er nog eens honderd mensen extra nodig voor het toezicht op alle openbare ruimten op de luchthaven. ‘Mensen kunnen na screening zo bij ons een opleiding beginnen en ze krijgen bij voltooiing een vast contract. We geven bovendien een bonus van 600 euro aan het nieuwe en bestaande personeel en dat is ook voor ons nieuw. Maar we moeten veiligheid kunnen blijven leveren.’