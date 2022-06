Van der Wal blijft bij plan stikstof na afwijzing VVD-achterban

Halfweg

Het is straks aan de Tweede Kamer om via het debat over het kabinetsplan eventuele aanpassingen af te dwingen, zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op het VVD-congres. ‘We zoeken de balans tussen economie en natuur en dat is in de discussie teruggekomen.’ Ze begrijpt de weerstand tegen het plan. ‘Het is een hele ingewikkelde opgave. Het is bijna niet aan mensen uit te leggen wat het probleem is, waarom we dit moeten oplossen en waarom het alleen maar op deze manier kan.’

De motie, waarin de Tweede Kamerfractie van de VVD werd opgeroepen tegen het huidige kabinetsplan te stemmen, kreeg 51 procent van de stemmen tijdens het congres en geldt daarmee als een advies. In plaats van het huidige stikstofplan moet er een ‘zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid’ komen, vinden de indieners van de motie, wethouder Mirjam Pauwels uit Assen en het Zuid-Hollandse Statenlid Mirjam Nelisse. De motie was door ruim achthonderd VVD-leden medeondertekend.

doodsteek voor agrarische sector

Buiten bij het congrescentrum had een groepje agrariërs zich met vier tractoren opgesteld. Ze deelden pamfletten uit aan de VVD-leden die naar binnen gingen. ‘Als de huidige plannen worden uitgevoerd, is dat de doodsteek voor de agrarische sector’, lichtte melkveehouder Frans-Jan ter Beek uit Muiden de actie toe. ‘We hebben het bewust klein gehouden. We staan hier ook niet om de boel te verstieren, maar om de indieners van de motie te steunen. Het gaat over ons en zij steken hun nek uit voor ons.’

Daarmee verwees hij naar het protest van tientallen boeren met tractoren bij het woonhuis van Van der Wal, afgelopen vrijdag. Verschillende politici hebben deze actie veroordeeld. ‘Volstrekt onacceptabel’, zei Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). ‘Laat onze minister en haar familie thuis met rust!’ twitterde Jan Paternotte (D66). ‘Stop daarmee. Je zoekt mensen NIET thuis op. Hoe boos je ook bent’, twitterde Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging). De voorman van Farmers Defence Force (FDF), Mark van den Oever, noemde het protest van de boeren bij de woning van de minister in een vlog een ‘topactie’.

ijskoude kaalslag

De CDA-afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel hebben zaterdag ook hun Tweede Kamerfractie opgeroepen geen verantwoordelijkheid te dragen voor de stikstofplannen van het kabinet.

Ook roepen ze de CDA-Statenfracties op om ‘zwaar protest’ aan te tekenen bij Gedeputeerde Staten in beide provincies. ‘De provincies mogen niet akkoord gaan met deze ijskoude kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA’, schreven de CDA-afdelingen van tien Peelgemeenten zaterdag.

Volgens deze CDA-afdelingen is het kabinet met de plannen voor de Peelregio ‘totaal de weg kwijt’. ‘De plannen uit Den Haag lijken erop gericht om de gehele land- en tuinbouwsector rondom de Peelregio te verdrijven enkel om daarmee op termijn hoogveen in de Peel te willen stimuleren. De CDA-afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel zijn unaniem van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Het is weggegooid geld enkel ter stimulans van hoogveen in de Peel, waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende beroepsgroep voor de toekomst wordt verdreven.’

belastinggeld

Volgens de christendemocraten wordt de Peel opgezadeld met een opgelegde stikstofreductie van 95 procent. ‘Voor deze belachelijke reductiedoelen wordt voorgesteld om 25.000.000.000 euro aan belastinggeld te besteden’, aldus de verklaring die is getekend door de Limburgse CDA-afdelingen Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray, Nederweert en Leudal, en de Brabantse CDA-afdelingen in Deurne, Asten, Laarbeek, Someren en Gemert-Bakel.

De stikstofuitstoot moet in heel Nederland worden gehalveerd, zo staat in het kabinetsplan dat Van der Wal vrijdag heeft gepresenteerd. In een groot aantal gebieden moet het stikstofpercentage veel verder omlaag. Het gaat onder meer om de Gelderse Vallei, Noord-Brabant en Limburg. Veel boerenbedrijven zullen daar moeten gaan stoppen.