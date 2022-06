De stikstofplannen van het kabinet laten geen enkele ruimte voor de economie, de bouw van nieuwe woningen en nieuwe duurzame energieprojecten. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Er is echter al op korte termijn stikstofruimte nodig om de motor van de economie draaiend te houden en bijvoorbeeld nieuwe betaalbare woningen en de wegen daarnaartoe aan te leggen. Het land zit immers al drie jaar op slot’, aldus een verklaring. VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dat het goed is dat kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak die, ook al duurt het nog een jaar, het stikstofprobleem structureel aanpakt. Maar het is volgens de organisaties belangrijk dat er nu snel extra stikstofruimte komt voor wonen, werken en de energietransitie. De doelen die de provincies meekrijgen zijn volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nu alleen gericht op het halen van de natuurdoelen in 2030, net als de inzet van 25 miljard euro uit het stikstoffonds. ‘Alle vrijkomende stikstofruimte door innovaties of bijvoorbeeld de uitkoop van boeren gaat naar het herstel van de natuur. Het is belangrijk dat een klein deel hiervan echter ook snel beschikbaar komt voor wonen, werken en de energietransitie. Verder is het de vraag of er voldoende draagvlak is voor de geschetste aanpak, zodat de reducties snel genoeg gerealiseerd kunnen worden.’ Bouwend Nederland spreekt in een verklaring van ‘een gedurfd plan voor het noodzakelijke herstel voor de Nederlandse natuur’. Maar de brancheorganisatie constateert ook dat geen ruimte is ingebouwd voor de verlening van vergunningen die op korte termijn nodig zijn voor nieuwe economische ontwikkelingen. ‘De eigen doelstellingen van het kabinet op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, verduurzaming, energietransitie en mobiliteit dreigen zo onhaalbaar te worden.’ Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland stelt dat het kabinet 900.000 woningen wil bouwen in de komende negen jaar. ‘Voor de bouw en de ontsluiting hiervan zijn echter heel veel en steeds nieuwe vergunningen nodig. Dit geldt ook voor andere grote doelen zoals verduurzaming en de energietransitie. Vergunningen kunnen nu vaak niet verstrekt worden door het gebrek aan stikstofontwikkelruimte. In dit plan lees ik niet dat die ruimte er op de korte termijn structureel komt. Dat is teleurstellend.’

Natuurorganisaties staan achter stikstofaanpak kabinet

Natuurorganisaties zeggen de stikstofaanpak van het kabinet te steunen. Onder meer Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op ‘snel werk te maken’ van de uitvoering van haar plannen. Ook Natuur & Milieu en Natuurmonumenten scharen zich achter de plannen. Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes ‘pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden’. Ook zeggen de organisaties dat herstel van de natuur ‘niet langer kan wachten’. ‘Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing’, aldus de natuurorganisaties. Natuur & Milieu en Natuurmonumenten zeggen eveneens zich er bewust van te zijn dat de plannen ‘voor boeren en andere grote uitstoters in en om de kwetsbare gebieden heel ingrijpend zijn’, maar geven net als de andere milieuorganisaties aan dat ‘de plannen noodzakelijk zijn om het tij nog te keren’. De twee milieuclubs tonen zich ook blij met het voornemen van Van der Wal om naast stikstofdoelen per gebied ook voor de waterkwaliteit en het klimaat doelstellingen op te stellen. ‘Het is bemoedigend om een minister te zien die de handschoen oppakt om deze crises te lijf te gaan.’

Farmers Defence Force verwacht grote boerenacties

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat er de komende tijd grote acties gaan komen van boeren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Volgens voorzitter Mark van den Oever van FDF is ‘de maat helemaal vol’ en is actiebereidheid onder boeren heel groot. Van den Oever reageerde op de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen rondom stikstof en landbouw, die boeren drastisch zullen raken. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten. ‘Het overtreft onze stoutste verwachtingen wat ze over ons heen storten’, zegt Van den Oever. De FDF-voorman zegt dat de stemming onder zijn achterban heel anders is dan eerst. ‘We hebben het mes dwars in de bek.’ Volgens Van den Oever is er maandag overleg over acties met trekkers. Vorig jaar juli was er een grote actie met tractoren tegen het stikstofbeleid en voorstellen om de veestapel in te krimpen en boeren uit te kopen. Daarbij werd onder meer geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag met honderden tractoren. Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten. Voorman Bart Kemp waarschuwde dat dit ook veel verkeershinder kan opleveren door tractoren op de weg. Agractie verwacht dat leden van andere boerenorganisaties zoals LTO Nederland en FDF ook naar Den Haag komen voor het protest.

LTO Nederland ziet stikstofbeleid als ‘onrealistische kaalslag’

De doelen van de regering voor een drastische verlaging van de stikstofuitstoot betekenen een ‘onrealistische kaalslag’. Dat laat land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland weten. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde richtinggevende doelstellingen per gebied vrijdag naar de Tweede Kamer. Die zijn ingrijpend voor voornamelijk boeren. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft worden verlaagd. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent. Volgens het RIVM komt 45 procent van de stikstofneerslag uit de agrarische sector. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten, of op een andere manier hun uitstoot fors moeten verminderen. ‘De voorstellen van het kabinet betekenen een onrealistische kaalslag. Van het platteland, van de boeren en tuinders, maar ook van de natuur’, aldus voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland in een verklaring. ‘Ondanks enkele empathische woorden zien we vooral dictaten van bovenaf, tegen de afspraken in het regeerakkoord. Dat gaat niet werken.’ Volgens Van der Tak komt het nieuws hard binnen. ‘We hebben intensief gelobbyd in het belang van onze leden. Toch constateren we dat er te weinig is gedaan met de breed gedragen, realistische voorstellen die we met sectorpartijen en andere organisaties hebben gedaan. LTO Nederland trekt op dit moment een streep voor het Rijk: hier kunnen we zo niet aan meewerken.’ LTO Nederland zegt verder dat het kabinet vastloopt in een juridisch moeras van onwerkbare normen. ‘De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien niet. Dat is zo jammer, zeker omdat er breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan.’