Studenten protesteren op de Dam: ‘Vrienden durven niet eens te kijken hoe hoog hun studieschuld is’

In februari protesteerden studenten ook al voor een eerlijke compensatie voor het leenstelsel. (beeld anp / sem van der wal)

Amsterdam

‘We zijn er echt klaar mee’, zucht voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Ama Boahene. ‘De huur- en energieprijzen zijn hoog en de studieschuld van studenten loopt maar op. Ondertussen lijkt de rente op de schuld de komende jaren niet op nul procent te blijven en er is nauwelijks compensatie van het leenstelsel.’

Studenten in het hoger onderwijs krijgen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Het kabinet heeft voorgesteld om uitwonende studenten 274 euro per maand te geven en thuiswonende studenten 110 euro per maand.

compensatie

Volgens Boahene is dit voorstel ‘nauwelijks een verbetering. ‘Die bedragen zijn nog lager dan de basisbeurs uit 2015. Bovendien ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .