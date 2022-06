Afrikaanse kerk: bron van kwaad of oplossing in homodebat?

Als kerken in Afrika stoppen met pushen van antihomowetgeving, kan er verandering komen in de situatie van vervolgde lhbti’ers, aldus professor Adriaan van Klinken. ‘Het geloof kan een bron van transformatie zijn als we het hebben over homorechten.’

Amersfoort

Als westerse media verslag doen van vervolging en discriminatie van Afrikaanse lhbti’ers, wordt er snel gewezen naar de kerk als bron van het kwaad. Maar dat is volgens Adriaan van Klinken, hoogleraar Religie en Afrika aan de Universiteit van Leeds, niet het complete verhaal.

‘Het klopt dat met name pinksterkerken de grootste aanjager zijn van de antihomowetgeving in Afrika. Op dit moment wordt een nieuwe en extreme antihomowet besproken in het Ghanese parlement. Die is daar vooral gekomen doordat christelijke organisaties en kerken de druk op de politiek hebben opgevoerd. Kerken hebben heel veel macht in Afrika.’ Maar Van Klinken ziet dat ook als kans.

Juist in het debat rondom homorechten moeten de kerken niet over ..

