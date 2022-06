Homodiscriminatie is een moeilijk thema voor christelijke hulporganisaties in Afrika

Christelijke hulporganisaties werken vaak samen met lokale kerken in Afrika. Dit is positief voor de gelijkwaardigheid en effectiviteit van de hulpverlening. Maar hoe werk je samen met kerken waarbij de nationale kerkleiders openlijk anti-homowetgeving pushen in hun land?

Utrecht

‘Het is moeilijk om dit onderwerp te bespreken met Afrikaanse partnerkerken. Je wordt al snel gezien als kolonisator die wel even komt vertellen wat ‘goed’ en ‘fout’ is. Wat heel begrijpelijk is, als je kijkt naar ons koloniale verleden’, legt programmaleider Karin van den Broeke van Kerk in Actie uit. Zij vertegenwoordigt de organisatie bij de Wereldraad van Kerken.

Van den Broeke vertelt hoe de Ghanese Presbyterian Church in 2011 op de pauzeknop drukte in de samenwerking met Kerk in Actie. De kerk had gehoord dat er in de Protestantse Kerk in Nederland ruimte is voor het homohuwelijk en homoseksuele voorgangers. ‘Maar deze relatie is zich langzaam aan het herstellen. We hebben dit onderwerp niet weer besproken tijdens officiële b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .