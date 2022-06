Door de erfenis van Fred Teeven mogen we onlinegokken, maar het loopt volledig uit de hand

Voetbalvedettes prijzen onlinegokken aan: online, op tv, en in bushokjes. Gokbedrijven grijpen volop de kans zich aan nieuwe doelgroepen – inclusief jongeren – te presenteren. Het resultaat van liberaal gedoogbeleid, met een goedgelovig maar misplaatst vertrouwen in zelfregulering en zorgplicht.

Begin dit jaar verruilde de woordvoerder van een CDA-wethouder het Haagse stadhuis voor Holland Casino. ‘Ik word woordvoerder bij staatsdeelneming Holland Casino, een A-merk in de entertainmentwereld met een maatschappelijke opdracht: de aanpak van gokverslaving’, twitterde Frank Verhoef.

Naast felicitaties viel hem ook hoon ten deel. ‘We hebben een band! Ik werk zelf bij Philip Morris, een A-merk in de retail met de maatschappelijke opdracht om tabaksverslaving tegen te gaan’, reageerde een twitteraar. Anderen dachten dat Verhoef een grap maakte.

In elk geval één woord is cruciaal in zijn tweet: staatsdeelneming. Van de 6532 speelautomaten en 466 speeltafels van Holland Casino vloeit de winst in de staatskas. Het gokbedrijf heeft ee..

