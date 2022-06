Corona-kwetsbaren nog steeds in de kou: ‘Het geeft me zo’n machteloos gevoel’

Toen corona uitbrak in Nederland, ging alles op slot. Om kwetsbaren te beschermen, was het devies. Nu de ziekenhuisopnames drastisch zijn afgenomen, is er nog steeds geen medicatie voor kwetsbaren.

(beeld Epa/pfizer Inc. Handout -- Mandatory Credit-- Handout Editorial use Only/no Sales)

‘Drie keer per week heb ik contact met het ministerie om te vragen hoe het gaat met de uitvoering van mijn motie’, zegt Liane den Haan, Tweede Kamerlid van Fractie Den Haan. Eind januari werd haar motie om beschikbare coronamedicatie voor kwetsbaren zo snel mogelijk in te voeren, door alle partijen gesteund.

Ondertussen zitten de kwetsbaren - bijvoorbeeld de 200.000 tot 400.000 Nederlanders met een immuunstoornis bij wie een vaccin nauwelijks aanslaat - deels nog in isolatie. Hoewel er voor hen medicatie beschikbaar is, goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en in gebruik in diverse Europese landen, is in Nederland nog geen vooruitgang geboekt.

Evusheld Het medicijn Evusheld van AstraZeneca - waarbij antistoffen dir..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .