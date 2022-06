Geld besparen vanwege de stijgende prijzen: ‘Mensen schrikken vaak van hun eigen uitgaven’

Zo’n 1,2 miljoen huishoudens kunnen financieel klem komen te zitten als de prijzen voor energie en levensmiddelen hoog blijven, meldde het Centraal Planbureau donderdag. Pauline Mulder is budgetcoach bij het Nibud en helpt mensen hun financiën inzichtelijk te maken. De groep die altijd al weinig geld heeft gehad, kan volgens Mulder vaak goed budgetteren. ‘Maar de groep die het nooit heeft hoeven doen, komt nu in de knel’.

Ze ziet dat mensen vaak een vertekend beeld hebben van hun uitgaven. ‘Mensen schatten hun financiële situatie vaak te rooskleurig in. Ze vertellen me dat ze per maand 400 euro uitgeven aan boodschappen. Als je dan hun bankafschriften erbij pakt, zie je dat het in werkelijkheid 600 euro is.’

Mulder be..

