Kabinetsbesluit zet toekomst van veel boeren onder druk: ‘Ze krijgen ons hier echt niet weg’

De stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden in Nederland moet met maar liefst 95 procent omlaag, maakte het kabinet vrijdag bekend (zie kader). De toekomst van een groot aantal boeren komt met deze uitspraak op losse schroeven te staan.

Geschrokken? Nee, dat zijn ze niet. ‘Ze hebben er weer een paar procenten bij opgegooid’, zegt melkveehouder Willine Brouwer (23) uit Stroe gelaten. In berichten over de gelekte stikstofplannen werd afgelopen week nog over 70 tot 80 procent reductie gesproken, bedoelt Brouwer – nu zou het rond haar boerderij over 95 procent gaan. Ze is er niet van onder de indruk. ‘Een ding is zeker’, zegt Brouwer vastberaden. ‘Ze krijgen ons hier echt niet weg.’

Met 125 melkkoeien, een deel akkerbouw en wat loonwerk heeft de familie Brouwer een bloeiend bedrijf in de gemeente Barneveld. Maar helaas wel op Natura 2000-gebied. De Veluwe is één van deze 162 aangemerkte natuurgebieden waar de stikstofuitstoot bijna volledig moet verdwijnen, om de natuur te b..

