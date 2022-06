Klaus Mäkelä (26) nieuwe chef-dirigent van Koninklijk Concertgebouworkest

Na een zoektocht van vier jaar heeft het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) een nieuwe chef-dirigent gevonden. De pas 26-jarige Fin Klaus Mäkelä begint in 2027 aan zijn nieuwe baan in Amsterdam. Tot die tijd wordt hij artistiek adviseur.

Klaus Makela wordt gepresenteerd als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Makela volgt Daniele Gatti op die in 2018 vertrok na verhalen over ongewenst gedrag.

Dat maakte het Concertgebouworkest vrijdagochtend bekend tijdens een persconferentie. Sinds zijn debuut in september 2020, lovend ontvangen door orkestleden, leek Mäkelä de droomkandidaat voor de positie. In hetzelfde seizoen werd hij nog twee keer teruggevraagd – zo mocht hij zelfs invallen voor de jaarlijkse Kerstmatinee, voor het KCO een van de ijkpunten in het seizoen.

Vervolgens werd Mäkelä gevraagd voor een tournee naar Reykjavik en Hamburg in november vorig jaar. Het orkest, altijd bereid om pers mee te nemen op tournees, sloeg het verzoek van de Volkskrant om mee te gaan naar Reykjavik af: de KCO-watchers wisten genoeg.

