Marion Pauw wint Gouden Strop

Marion Pauw heeft met haar boek Vogeleiland de Gouden Strop 2022 gewonnen. Dat heeft boekenkoepel CPNB donderdagavond bekendgemaakt. Zij kreeg de prijs tijdens de Avond van het Spannende Boek in Utrecht, waarmee de Nederlandse Thriller Tiendaagse werd afgetrapt. In 2009 won Pauw de prijs, waaraan 10.000 euro is verbonden, al met Daglicht. De Gouden Strop wordt sinds 1986 uitgereikt aan de beste Nederlandse spannende roman van het jaar. De winnaar werd gekozen door een jury van mediaprofessionals. De Zilveren Strop is in de wacht gesleept door Marjolein van der Gaag met haar verhaal Onder de waterspiegel.