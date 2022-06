Maastricht

Enkele duizenden mensen liepen donderdag in Maastricht mee met een stille tocht voor de 9-jarige Gino, die vorige week dood werd gevonden in Geleen. De stoet vertrok vanuit het buurtcentrum Mariaberg en trok onder meer langs de woning in de Gildenweg, waar Gino met zijn moeder woonde. Het is de tweede herdenkingstocht voor Gino. Woensdagavond trok een tocht voor het jongetje door Kerkrade.