De vlag mag uit

Duizenden leerlingen van het vmbo, havo en vwo kregen donderdag te horen of ze geslaagd zijn voor het centraal schriftelijk eindexamen. In totaal deden er dit jaar ruim 188.000 middelbare scholieren examen. Hoeveel leerlingen er geslaagd zijn, wordt pas in het najaar bekendgemaakt.

Minister voor Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma ging op de foto met net geslaagde leerlingen van het Develstein College in Zwijndrecht.

