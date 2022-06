Rechtbank berispt agenten om racisme, OM verspeeld recht verdachten te vervolgen

Een politieoptreden in Dordrecht is door de rechtbank ‘racistisch, weerzinwekkend en disproportioneel’ bevonden, waarmee het Openbaar Ministerie het recht heeft verspeeld om twee verdachten te vervolgen.

Racistisch, weerzinwekkend en disproportioneel, zo noemde de rechtbank in Rotterdam donderdag het optreden van agenten in Dordrecht in 2020. Het gedrag van de politie en het Openbaar Ministerie is zo afkeurenswaardig dat het OM het recht heeft verspeeld om twee verdachten te vervolgen.

Deze harde tik op de vingers volgde daags op de aankondiging dat de politie racisme en discriminatie binnen de eigen gelederen voortaan strenger aan gaat pakken.

De Dordrechtse zaak begon op 5 december 2020, toen politiemedewerkers verwikkeld raakten in een vechtpartij met een gezin dat zich bemoeide met een ruzie op straat. Een 45-jarige man, zijn 18-jarige zoon en een vrouw van 37 werden aangehouden op verdenking van belaging v..

