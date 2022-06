Eendagshaantjes of ratten: het doden van dieren is een ongemakkelijk onderwerp

De houding van Nederlanders ten opzichte van dieren is aan het veranderen. Daardoor is er meer discussie over het doden van dieren. De Raad voor de Dierenaangelegenheden zwengelt het debat verder aan met een webinar, podcast en een advies dat uitgaat van de ‘intrinsieke waarde’ van dieren.

'Een hond laten we een paar keer per dag uit, de meeste varkens mogen nooit naar buiten.'

De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden hierdoor steeds minder geaccepteerd. Dat constateerde de Raad voor de Dierenaangelegenheden in 2019 in het rapport ‘De staat van het dier’.

Deze raad van deskundigen adviseert de bewindspersonen op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken.

‘Aandacht voor dierenwelzijn raakt ingebed in de samenleving’, zegt ethicus Franck Meijboom. ‘Vroeger was het een kleine groep die zei dat we er wat mee moesten, nu vind je er in alle programma’s van politiek..

