Speuren naar je herkomst: Ilan (11) ontdekte familiestamboom tot 1420

In Amsterdam speurden tweehonderd schoolkinderen zelf naar hun stamboom. Vandaag opent in het Stadsarchief de expositie die ze daarover maakten. De inspiratie voor het unieke project komt van de Amerikaanse Dana Saxton. ‘Als kinderen zelf hun familieverhaal en herkomst ontdekken, geeft hen dat veel kracht en zelfvertrouwen.’

Weten wie je voorouders zijn, geeft erkenning. Schoolkinderen in Amsterdam plozen hun stamboom uit.

Amsterdam

‘Ik heb meer geleerd over mezelf en mijn achtergrond’, zegt Rohani Pande (10) van basisschool De Bron. ‘Mijn voorouders komen uit Punjab in India.’

Voelt ze zich nu anders dan voordat haar school meedeed met dit project? ‘Ja, zeker! Het is een prettig gevoel om te weten waar je precies vandaan komt en beter te weten wie je bent. Ik heb er veel over gepraat met vriendinnen, we vertelden elkaars verhalen. Heel interessant om te weten.’

Het archief vraagt daarom naar familiefilmpjes, papieren, foto’s van zoveel mogelijk ‘gewone’ families van allerlei achtergronden, om zo beter de bevolking van de stad te weerspiegelen.

erkenning

Weten wie je voorouders zijn, ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .