Meer positieve tests, meer virus in het rioolwater: er lijkt een zomercoronagolf in de maak

Amsterdam

Een beetje raar is het wel. Al ruim twee jaar zijn Irma (38) en Tijmen (41) uit Nieuwegein extra voorzichtig met corona, omdat Tijmen een long mist en dus kwetsbaar is. En nu, net nu corona weg lijkt, ze allebei driemaal zijn ingeënt en de zomer aanbreekt: jawel hoor. Corona.

‘Het zit eigenlijk al helemaal niet meer in je systeem om aan corona te denken of een zelftest te doen’, vertelt Irma. ‘Maar Tijmen heeft de klassieke tekenen van corona: keelpijn, vermoeidheid, spierpijn. Dus deden we die zelftest toch maar.’ Met, verrassing, twee streepjes als resultaat. ‘Ik ben allang blij dat dit niet tweeënhalf jaar geleden is gebeurd. Hij zit wel in de categorie potentiële ziekenhuispatiënt’, zegt Irma.

Tijmen en Irma – hun familienaam ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .