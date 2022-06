Dure energie bedreigt steeds meer gezinnen: ‘Dit is ernstig’

Den Haag

Nog niet alle huishoudens hebben te maken met hogere energieprijzen, omdat zij nog een lopend energiecontract met lagere prijzen hebben. Maar wanneer de prijzen hoog blijven, komen steeds meer huishoudens in de problemen.

Om de gevolgen daarvan in kaart te brengen, heeft het CPB twee scenario’s doorgerekend. In het ‘basisscenario’ zijn de energieprijzen drie keer zo hoog als begin vorig jaar en worden boodschappen 10 procent duurder. In het ‘donkere scenario’ is energie zeven keer zo duur en stijgen de prijzen in de winkel met een kwart. Volgens het CPB liggen de prijzen op dit moment tussen beide scenario’s in.

verdubbelen

Verreweg de meeste huishoudens kunnen de prijsstijgingen op..

