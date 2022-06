Verdenking tegen Nelson ‘zeer ernstig’

Amsterdam

De verdenking tegen Nelson M., die zondag in Mexico-Stad is opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno en mensenhandel, is ‘zeer ernstig’. Dit zegt Laura Angelina Borbolla Moreno, openbaar aanklager in Mexico-Stad, waar het lid van de verboden pedofielenvereniging Martijn is gearresteerd. In Amsterdam vertelde ze woensdag dat de man mogelijk een zware straf boven het hoofd hangt. M., die in Nederland wordt verdacht van het voortzetten van Martijn en van het bezit van kinderporno, mocht het proces tegen hem in vrijheid afwachten. Hij vertrok vervolgens naar Mexico.

