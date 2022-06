Van de hbo- en universitair studenten krijgt 44 procent geen stagevergoeding. Ook heeft een op de vier studenten het gevoel te worden ingezet als normale werknemer, zonder dat daar een eerlijke vergoeding tegenover staat. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau Re- searchNed, dat in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hier onderzoek naar deed. <

beeld anp

Hof veroordeelt man voor oorlogsmisdaden

Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag de 67-jarige Ethiopische Nederlander Eshetu A. veroordeeld tot een levenslange celstraf voor het plegen van oorlogsmisdrijven in Ethiopië in de jaren zeventig. In 2017 legde de rechtbank in Den Haag hem ook levenslang op. <

Geld van criminelen levert veel minder op

Vorige kabinetten hebben tussen 2010 en 2021 steeds meer geld gestopt in het afpakken van crimineel vermogen, maar dat leverde veel minder op dan werd beloofd, oordeelt de Algemene Rekenkamer. Volgens voormalige ministers van Justitie zou iedere extra geïnvesteerde euro drie keer zoveel opleveren aan afgepakt vermogen. Maar hoewel het geïnvesteerde bedrag werd terugverdiend, blijven de ontvangsten uit afpakzaken flink achter bij de ‘voorgespiegelde meeropbrengsten’. <

Vluchtelingen verdacht van mensenhandel

Twee vluchtelingen uit Oekraïne zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van mensenhandel en oplichting. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaten. Op vrijdag moeten ze voor de rechter-commissaris komen. <

‘Geen geld meer voor opleiding ziekenhuisarts’

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil geen geld meer steken in de opleiding tot ziekenhuisarts. Het idee achter die leergang is om artsen op te leiden die zich niet richten op één specialisme, maar verstand hebben van verschillende vakgebieden. Dat zou vooral nuttig zijn voor patiënten die bij veel verschillende specialisten lopen. Volgens Kuipers is nog niet bewezen dat ziekenhuisartsen veel toevoegen. <

Oekraïense vrouwen gevlucht uit opvanghuis

Twee vrouwen uit Oekraïne zijn op 23 april gevlucht uit een woning in de regio Den Haag waar ze werden opgevangen. Ze hadden daar ruzie gekregen met de bewoner. Volgens de politie in Den Haag zijn er geen signalen van mensenhandel of seksuele uitbuiting gevonden, en daarom wordt de bewoner niet vervolgd. <

Twee minderjarigen vast voor matchfixing

De politie heeft vrijdag twee verdachten van 16 en 17 jaar uit Almere opgepakt voor matchfixing. De twee werden aangehouden na meerdere meldingen van de KNVB dat spelers van de landelijke tweede divisie amateurvoetbal werd gevraagd de uitslag van hun wedstrijden te manipuleren. In afwachting van het politieonderzoek zijn de twee zondag weer vrijgelaten. De twee verdachten zijn geen spelers van de tweede divisie, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. <

Meer aangiftes tegen oud-directeur stichting

Het aantal aangiftes tegen de oprichter en voormalig directeur van Stichting Kanjer Wens loopt op. Dat meldde het Openbaar Ministerie woensdag op de strafzitting tegen Peter V. in Lelystad. De 54-jarige man uit Almere wordt voorlopig verdacht van ontucht met vier minderjarigen en het maken van kinderpornografisch materiaal. Om hoeveel aangiftes het inmiddels gaat, wilde het OM niet kwijt na de zitting. <

beeld anp

Kinderlokker betuigt spijt aan 28 slachtoffers

De 51-jarige kinderlokker Marco de W. uit Waddinxveen heeft bij zijn strafproces in de Haagse rechtbank spijt betuigd aan de 28 slachtoffers die hij maakte. ‘Ik vind het vreselijk. Het was een soort dwang dat ik het moest doen’, zei de verdachte woensdag. De W. heeft eerder alle gevallen van ontucht en schennispleging met jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar bekend. Die vonden plaats van 2019 tot 2021. <

Zoogdiervereniging zendert eikelmuizen

De Zoogdiervereniging is een zenderonderzoek gestart om erachter te komen hoe eikelmuizen hun leefgebied gebruiken. De zoogdieren zijn zeldzaam en worden met uitsterven bedreigd. Twintig eikelmuizen van dierentuin GaiaZOO in Kerkrade en in het wild krijgen een radiozendertje. De dieren worden een half jaar op afstand gevolgd door onderzoekers van de Zoogdiervereniging en studenten van de Wageningen Universiteit, de Hogere Agrarische School Den Bosch en Hogeschool Van Hall Larenstein. <

David Attenborough opnieuw geridderd

David Attenborough is woensdag voor de tweede keer geridderd. De 96-jarige Britse televisiebioloog poseerde na afloop van de ceremonie op Windsor Castle trots met de medaille die bij zijn nieuwe titel van ‘Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George’ hoort. <

beeld anp

Koning Juan Carlos gaat niet naar Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos heeft zijn tweede bezoek aan Spanje afgeblazen. Volgens Spaanse media zou Juan Carlos deze maand weer terugkomen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor een zeilevenement, maar is de reis nu geannuleerd om ‘privéredenen’. De vader van koning Felipe was vorige maand na bijna twee jaar weer terug in Spanje. Op het paleis in Madrid had hij een bijeenkomst met familie. <

Noorwegen schenkt 22 houwitsers aan Oekraïne

Noorwegen heeft 22 houwitsers naar Oekraïne gestuurd. Het land leverde ook reserveonderdelen en munitie, aldus het Noorse ministerie van Defensie woensdag in een verklaring. Het ministerie meldde dat uit veiligheidsoverwegingen niet vooraf was aangekondigd dat er houwitsers naar Oekraïne zouden gaan. <

Moderna: aangepast vaccin versterkt afweer

Vaccinfabrikant Moderna is positief over de voorlopige onderzoeksresultaten met zijn aangepaste coronavaccin. Een boosterprik ervan wapent het immuunsysteem zoals gehoopt beter tegen de omikronvariant van het coronavirus dan het originele vaccin, meldt het bedrijf. Moderna hoopt dat de nieuwe versie aan het einde van de zomer is goedgekeurd. <

Meisje van 10 schiet belaagster moeder dood

Een meisje van 10 is in Florida gearresteerd wegens het doodschieten van een vrouw die ruzie had met haar moeder. De twee raakten slaags tijdens de viering van Memorial Day, op 30 mei. Volgens de politie van Orlando haalde het kind een wapen uit haar moeders rugzak en vuurde tweemaal. Het meisje, van wie de naam niet bekend is gemaakt, kreeg voorlopige jeugddetentie. <

Gewapende man bij huis rechter VS aangehouden

Een gewapende man die bedreigingen uitte tegen de conservatieve rechter Brett Kavanaugh van het Amerikaanse hooggerechtshof, is woensdagochtend gearresteerd in de buurt van het huis van de rechter in Maryland. Dat heeft een woordvoerster van de rechtbank bekendgemaakt. De Washington Post meldt dat de man, een twintiger, boos was over een conceptuitspraak van het hooggerechtshof die vorige maand uitlekte. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de conservatieve opperrechters een streep wil halen door een vonnis van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus werd vastgelegd, de zogeheten Roe v. Wade-uitspraak. <

Meer dan 1100 gevallen van apenpokken gemeld

Tot dusver zijn er meer dan 1100 gevallen van besmetting met apenpokken gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), buiten de Afrikaanse landen waar uitbraken van de ziekte vaker voorkomen. Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus is het risico dat het virus ingeburgerd raakt in deze niet-endemische landen reëel, maar te voorkomen. <

beeld anp

NASA lanceert raketten vanuit Australië

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat voor het eerst in 27 jaar raketten lanceren vanuit Australië, maakte de Australische premier Anthony Albanese woensdag bekend. Tussen 26 juni en 12 juli stijgen drie raketten op vanaf het Arnhem Space Centre in het Northern Territory, een faciliteit van het commerciële bedrijf Equatorial Launch Australia. <

Maatschappijen willen geen vluchten schrappen

Lang niet alle buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen, zijn van plan de komende tijd vluchten te schrappen wegens de drukte op de luchthaven. Schiphol kampt met personeelstekorten. <

Vakbonden: snel hogere kilometervergoeding

Vakbonden willen dat werkgevers snel de kilometervergoeding voor hun medewerkers verhogen nu de benzineprijs een nieuw record heeft bereikt. Volgens eerder onderzoek van vakbond CNV leggen bijna negen op de tien werkenden toe op hun reiskosten. ‘Deze situatie is voor ons onacceptabel’, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. FNV en CNV zeggen dat veel werkgevers nog niet de nu geldende maximale onbelaste kilometervergoeding van 19 cent betalen. <

beeld anp

Luchtvaartstaking Italië zorgt voor vluchtuitval

Een staking van de verkeersleiding in Italië heeft verspreid over Europa voor vluchtuitval gezorgd, ook op Schiphol. KLM heeft woensdag vanwege de actie bijvoorbeeld vijf retourvluchten geannuleerd. Passagiers werden omgeboekt. Volgens Italiaanse media vonden er woensdag meerdere stakingen tegelijkertijd plaats. Niet alleen bij de luchtverkeersleiding werd actie gevoerd. Ook piloten en cabinepersoneel van budgetmaatschappijen Volotea, Easyjet en Ryanair in Italië legden het werk neer. <

Prosus stijgt en trekt AEX in het groen

Techinvesteerder Prosus is woensdag flink gestegen op de aandelenbeurs in Amsterdam en droeg bij aan een dagwinst voor de AEX-index. Aanleiding was het nieuws dat Chinese gamesbedrijven weer nieuwe mobiele en onlinespellen op de markt mogen brengen. Techbedrijf Tencent maakte daarop een koerssprong in Hongkong en Prosus heeft een groot belang in Tencent. De aandelen van Prosus werden 8,2 procent meer waard. <

Economische groei eurozone valt hoger uit

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan eerder gedacht. De eurozone groeide afgelopen kwartaal met 0,6 procent in vergelijking met het vierde kwartaal, zo meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. Eerder werd voor het eerste kwartaal een groei met 0,3 procent gemeld. <

NIX & NIX haalt tonnen op voor uitbreiding

De alcoholvrije slijterij en start-up NIX & NIX uit Haarlem heeft 750.000 euro aan investeringen opgehaald. Het grootste deel komt van 033 Ventures, een investeringsfonds van onder meer oud-schaatser Carl Verheijen. Met het geld wil de onderneming uitbreiden naar vier tot vijf vaste locaties in het land. <