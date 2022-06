Oekraïne wil haven Odesa niet ontmijnen voor graanexport

Oekraïne is niet van plan de wateren rond de haven van Odessa te ontdoen van mijnen om de export van graan weer mogelijk te maken. De Oekraïners vrezen dat Rusland daarvan gebruikmaakt om de belangrijke havenstad aan te vallen.

Kyiv

‘Op het moment dat we de toegang tot de haven van Odesa vrijmaken, zal de Russische vloot er zijn’, aldus Sergi Brattsjoek van het regionale bestuur in een videoboodschap.

Turkije en Rusland kwamen woensdag in Ankara bijeen om de instelling van een veiligheidscorridor te bespreken voor het verschepen van Oekraïens graan dat door een Russische blokkade vastzit in de havens. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat Moskou klaar is om de veilige doorgang van Oekraïens graan te vergemakkelijken.

Brattsjoek zei vóór de Russische aankondiging dat alle export vanuit Odesa moet worden begeleid ‘door NAVO-landen’. Turkije, dat lid is van de NAVO, heeft aangeboden om konvooien vanuit Oekraïense havens te begeleiden.

Oekr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .