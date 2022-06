Ex-minister gewond na incident met racefiets

Oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft meerdere botbreuken opgelopen toen hij dinsdag van zijn racefiets viel in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster, meldt de politie. Een 42-jarige vrouw uit Monster is aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel danwel een eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Monster

Dekker (47) werd met spoed per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident. Ooggetuigen meldden aan De Telegraaf dat de voormalig bewindsman over de kop sloeg doordat een vrouw hem bij zijn arm pakte.

Dekker raakte eerder gewond tijdens het wielrennen. In 2013 kwam hij hard ten val na het ontwijken van een hond en brak hij zijn sleutelbeen, elleboog, een rib en een pols. De oud-minister verscheen daardoor met beide armen in een mitella en een rietje in zijn drinkglas in de Tweede Kamer. Twee jaar later brak hij op vakantie in Spanje zijn heup na een valpartij.

