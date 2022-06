Volgens Taghi staat zijn vonnis allang vast

De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi heeft het gevoel dat zijn straf allang vaststaat. ‘Het vonnis heeft u al in uw binnenzak. Dat kunt u ook hier naar voren trekken’, zei hij tegen de rechtbank.

Amsterdam

Aan het einde van de eerste van tien zittingsdagen waarin de strafeis tegen hem en zijn medeverdachten wordt geformuleerd, liet hij zijn ongenoegen over de gang van zaken duidelijk merken. ‘U kunt het ook meteen geven. U mag mijn vonnis naar de gevangenis sturen, dan kan ik lekker in mijn cel blijven.’

De rechter benadrukte dat nog helemaal niets vaststaat. ‘Zo werkt dat niet, meneer Taghi. Ik bestrijd dat’, reageerde ze op de aantijgingen. Taghi heeft eerder ook al eens gezegd dat hij denkt dat hij hoe dan ook tot levenslang veroordeeld gaat worden.

In het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Taghi als hoofdverdachte, is woensdag een begin gemaakt met het requisitoir. Eind juni mondt dat uit in de strafeisen. Wanneer d..

