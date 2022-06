Raad van State: onderzoek eerder of jonge asielzoeker kan terugkeren

Nederland moet eerder en actiever onderzoek doen naar opvangvoorzieningen in het land van herkomst van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag in drie zaken van jongeren uit Guinee, Marokko en Tsjetsjenië.

Den Haag

Als alleenstaande minderjarigen zijn afgewezen voor asiel, moet Nederland ‘voortvarend te werk gaan’ om onderzoek te doen naar goede opvangvoorzieningen in hun land van herkomst, zegt de bestuursrechter. Alleen als die opvang er is, kan de amv’er terugkeren. Zo niet, moet Nederland een verblijfsvergunning aanbieden. Het onderzoek naar adequate opvang mag van de Raad van State niet worden uitgesteld tot de jongere meerderjarig is geworden, zoals nu in de praktijk veel gebeurt. Zodra amv’ers achttien worden, kan Nederland hen namelijk uitzetten zonder nog onderzoek te hoeven doen.

Met deze uitspraak wil de Raad van State zorgen dat amv’ers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun verblijfsstatus. Daarmee volgt de hoogste rech..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .