Volt komt in het nieuwe college van Maastricht. Dat heeft dinsdag zijn coalitieakkoord gepresenteerd. De partij deed in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Limburgse hoofdstad en haalde toen twee zetels. Het nieuwe Maastrichtse college bestaat uit zeven partijen. <

Meer medische kosten door vuurwerk

De medische en verzuimkosten van vuurwerkslachtoffers bedroegen de afgelopen jaarwisseling 2,6 miljoen euro. Er gold toen een vuurwerkverbod, net zoals tijdens de jaarwisseling 2020-2021. Dat jaar bedroegen de medische en verzuimkosten 1,1 miljoen euro. Dat schrijven justitieminister Dilan Yeşilgöz en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Kamer. <

beeld anp

Aantal opvangplekken Oekraïners onder 50.000

Het aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne is gedaald tot ver onder de 50.000. Uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat het aantal met ruim 2700 is gedaald tot 47.854. Eind vorige week waren er nog 50.596 opvangplekken door gemeenten gerealiseerd. <

Aantal coronagevallen in Nederland neemt toe

Voor het eerst sinds begin maart neemt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland toe. In de afgelopen zeven dagen testten 9459 mensen positief op het coronavirus. Dat is een derde meer dan de week ervoor, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 7000 positieve tests registreerde. Het RIVM heeft ‘geen eenduidige verklaring’ voor de toename. <

Prinses Amalia maakt eerste officiële reis

Prinses Amalia maakt in juni haar eerste officiële reis als Prinses van Oranje. De 18-jarige prinses gaat naar Noorwegen voor de achttiende verjaardag van prinses Ingrid Alexandra, zo bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, reizen mee. <

beeld anp

Bestuurder SvPO vertrekt na eis Wiersma

De bestuurder van acht scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) vertrekt, nadat minister Dennis Wiersma (Onderwijs) eerder had geëist dat hij het veld moest ruimen. Wiersma zou de financiering van de groep stoppen als de bestuurder niet zou vertrekken. De taken van de bestuurder zijn inmiddels overgedragen aan een interim-bestuur, dat is aangesteld door het ministerie van Onderwijs. <

Kamer veroordeelt handelswijze NCTV

De Tweede Kamer veroordeelt de werkwijze van de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) die jarenlang informatie over personen, politieke partijen en andere organisaties verzamelde, zonder dat daar een wettelijke grondslag voor was. Een motie van DENK-Kamerleden Farid Azarkan en Stephan van Baarle is door een meerderheid van de Kamer aangenomen. Daarnaast moet wettelijk worden vastgelegd dat de NCTV nooit meer op eigen houtje informatie van personen en organisaties mag verzamelen. <

‘Patiënten moeten vaker doorgestuurd worden’

Zorgminister Ernst Kuipers vindt dat ziekenhuizen sneller en vaker patiënten, die nog steeds wachten op een behandeling, moeten doorsturen naar een ander ziekenhuis. Dit is in de ogen van Kuipers een van de mogelijkheden om de huidige wachtlijst van 100.000 tot 120.000 patiënten naar beneden te brengen. Die wachtlijst is met name tijdens corona ontstaan. <

Minister: stikstofbeleid is onontkoombaar

Het kabinet gaat het stikstofbeleid niet afzwakken omdat er vanuit bepaalde hoeken maatschappelijke en politieke druk is tegen de plannen, zegt natuurminister Christianne van der Wal. Het beleid zal ingrijpend zijn, maar is ook onontkoombaar. De bewindsvrouw van VVD-huize presenteert vrijdag wat nodig is per gebied om de natuur te herstellen. Ook benoemt ze dan welk perspectief boeren krijgen. <

Minister wil Suriname helpen bij wateroverlast

Nederland wil Suriname ‘op de meest korte termijn’ gaan helpen bij de aanpak van wateroverlast, zegt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in de Tweede Kamer. Vorige week donderdag kreeg Nederland het verzoek daartoe en Schreinemacher zegt daar graag aan te willen voldoen. Suriname kampt al bijna drie maanden met overstromingen. <

Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen open

Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag zijn deze zomer weer geopend voor het publiek. Vanaf 23 juli zijn beide locaties op vier achtereenvolgende zaterdagen te bezoeken. De kaartverkoop begint dinsdag 14 juni, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Iedereen die het paleis bezoekt krijgt voorafgaand een gratis multimediatour met een introductie van de koning. <

Terreurverdachten krijgen tot 16,5 jaar cel

Drie terreurverdachten zijn dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 16,5 jaar. Het trio bereidde met nog drie anderen een bloedige aanslag voor op een willekeurig lhbti-festival in Nederland, maar werd vroegtijdig opgerold bij een undercoveroperatie van de politie. De hoogste straf werd door het gerechtshof in Den Haag uitgedeeld aan Wail el A. (24) uit Rotterdam. Hij kreeg 16,5 jaar celstraf. <

Verdachte in zaak Gino verdacht van moord

De rechter-commissaris van de rechtbank in Maastricht heeft dinsdag het voorarrest van de verdachte van de ontvoering en het ombrengen van de 9-jarige Gino met twee weken verlengd. Hij wordt verdacht van de ontvoering en de moord op het jongetje. Ook heeft de rechter-commissaris bevolen dat de verdachte moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. <

beeld anp

Europese Commissie trotseert felle kritiek

Felle kritiek uit het Europees Parlement op de goedkeuring van miljardensubsidies voor Polen heeft de Europese Commissie niet tot inkeer gebracht. Er gaat geen cent naar de regering in Warschau tot zij rechters weer onafhankelijk hun werk laat doen, hield voorzitter Ursula von der Leyen verontwaardigde Europarlementariërs voor. De commissie hield de tientallen miljarden lang vast, maar zwichtte alsnog. <

Schutter doodt vrouw en zichzelf in supermarkt

In een supermarkt in Schwalmstadt, een klein stadje ten noordoosten van de Duitse financiële hoofdstad Frankfurt, zijn dinsdagmiddag twee doden gevallen door een schietpartij. Volgens getuigen zou een man eerst een vrouw en daarna zichzelf hebben neergeschoten. De Duitse politie meldt dat de schutter een 58-jarige man was en de vrouw 53 jaar oud. Het is nog niet duidelijk of de twee elkaar kenden. <

Britse media geven premier niet lang meer

Britse media geven Boris Johnson niet lang meer als regeringsleider. De premier zou politiek te veel schade hebben opgelopen door het feit dat ruim 40 procent van zijn Conservatieve fractie van hem af wil. Johnson won maandag een vertrouwensstemming in de fractie met 211 parlementariërs aan zijn zijde, maar met 148 tegen hem. <

beeld anp

Duits extreemrechts is vatbaarder voor geweld

Politiek extremisme in Duitsland is een groeiende bedreiging en komt voornamelijk uit rechtse hoek. Aanhangers worden in toenemende mate beïnvloed door nepnieuws en zijn steeds vaker bereid geweld toe te passen, staat in een nieuw rapport van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst. Afgelopen jaar waren er 33.476 politiek gemotiveerde misdrijven in het land, een lichte stijging ten opzichte van 2020 toen er 32.924 werden geregistreerd. Maar bij het aantal politiek gedreven geweldsmisdrijven is een toename van 10 procent te zien. <

3 miljoen voor familie gedode zwarte man VS

Een gemeente in de Amerikaanse staat North Carolina betaalt 3 miljoen dollar (ongeveer 2,8 miljoen euro) aan de nabestaanden van een zwarte man die door de politie is doodgeschoten. Andrew Brown Jr. stierf in april 2021 in zijn eigen auto toen meerdere agenten op hem schoten. <

VS: snelle en krachtige reactie bij kernwapen

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman heeft gezegd dat als Noord-Korea een kernwapentest zou uitvoeren, er een ‘snelle en krachtige’ reactie van de VS en Zuid-Korea zou volgen. ‘Wat voor kernwapentest dan ook zou een complete overtreding van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad zijn’, zei Sherman tegen journalisten. <

Migranten willen in VS gaan demonstreren

In het zuiden van Mexico is een karavaan van duizenden migranten vertrokken richting de Verenigde Staten. De migranten willen protesteren bij de topconferentie van ‘de Amerika’s’, of de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, die deze week in de Amerikaanse stad Los Angeles plaatsvindt en waarbij migratie op de agenda staat. De Amerikaanse president Joe Biden hoopt op de topconferentie een regionaal akkoord over migratie te sluiten. Maar de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador liet maandag weten niet bij de conferentie aanwezig te willen zijn, omdat Biden de linkse leiders van Nicaragua, Cuba en Venezuela niet heeft uitgenodigd. <

Shell schaarse winnaar op voorzichtig Damrak

Olie- en gasconcern Shell is als een van de weinige bedrijven op de Amsterdamse aandelenbeurs hoger geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig op de dag dat de Wereldbank waarschuwde voor tragere economische groei en een lange periode met hoge inflatie. Shell eindigde 1,3 procent hoger in de AEX en was de grootste winnaar van de hoofdfondsen op het Damrak. <

Kaag: wetgeving als niet snel vergroend wordt

Als de financiële sector niet genoeg doet om de uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) te verminderen, zal het kabinet niet schromen dit met wetgeving af te dwingen. Dat schrijft verantwoordelijk minister Sigrid Kaag in haar plannen voor ‘duurzame financiering’. Het gaat vooral om de gevolgen van investeringen en beleggingen voor het klimaat. Daarom speelt ook de financiële wereld een rol in de vergroening, aldus Kaag. <

Easyjet schrapt deze zomer aantal vluchten

Easyjet heeft voor de zomer een aantal vluchten van Amsterdam naar London Gatwick en London Luton ‘proactief’ geannuleerd. Dat doet de prijsvechter vanwege de grote drukte op Schiphol, waar de maatschappij een van de grootste gebruikers is. <

beeld anp

Over tijdje één oplader voor telefoons en laptops

Nieuwe telefoons en andere apparaten moeten over ruim twee jaar kunnen worden opgeladen met een en dezelfde lader. USB-C-adapters worden dan de standaard in de Europese Unie, hebben onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement afgesproken. <